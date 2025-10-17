La Selección Nacional, por lo mostrado en la cancha en los últimos partidos, no está generando muchas expectativas de cara al Mundial 2026, donde México será uno de los organizadores junto a Estados Unidos y Canadá.

No obstante, los organizadores esperan que con el torneo acerándose los fanáticos se vayan contagiando del ambiente. Uno de los eventos en puerta es la presentación del uniforme que se usará en la Copa del Mundo, que gracias a las filtraciones, ha dividido opiniones.

¿Cómo es la playera de manga larga de México?

En redes sociales se han filtrado muchos detalles del que será el uniforme de México para el Mundial 2026. El de local será el tradicional verde en la playera, short blanco y calcetas rojas.

El diseño estará inspirado en el que se utilizó en Francia 98, que se caracterizaba por tener al Tonatiuh del Calendario Azteca en la parte frontal; esa playera actualmente es muy codiciada entre los coleccionistas.

Para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en casa, México usará una muy similar, pero en esta ocasión se incluirá el símbolo mexica del Ollin, aunque de momento no ha tenido una buena aceptación entre la fanaticada.

Han salido más detalles de la playera de México para el Mundial 2026 en su versión jugador. Foto: Especial

Sin embargo, la nueva filtración en internet mostró la versión en manga larga, que le da más elegancia a la preda. La indumentaria es la misma sólo con el agregado de que las tres líneas de Adidas en color blanco llegan hasta la zona de las manos con un tono en rojo a la altura de las muñecas.

Al parecer a varios aficionados esta sí les ha agradado más que la versión de manga corta, aunque todavía se desconoce cuándo será la fecha exacta para poder conseguir en tiendas.

Se habla de que la playera de local de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 se va a estrenar el próximo 18 de noviembre en San Antonio, Texas, cuando el Tricolor se enfrente a Paraguay en el Alamodome.