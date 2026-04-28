La Federación Mexicana de Futbol y Javier Aguirre dieron a conocer parte de la lista de la Selección Mexicana rumbo al próximo Mundial 2026. Son 12 elementos que militan en la Liga MX.

Los otros 14 espacios que faltan para la lista definitiva se darán a conocer el 1 de junio, como lo ordena la FIFA, previo a la Copa del Mundo y son elementos proveniente del extranjero.

Sin embargo, también destacan ausencias en esta primera parte de la convocatoria del Vasco Aguirre. Algunos nombres que no aparecen formaron parte de todo el proceso desde el arribo de Javier en 2024 o antes.

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¿Cuáles son las ausencias de la convocatoria de Javier Aguirre?

Estos son algunos nombres que no aparecen en la lista de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, ya sea por decisión técnica o lesiones, como en el caso de Marcel Ruiz, quien no llegó de mejor forma al cierre del torneo.

  • Carlos Rodríguez - Cruz Azul
  • Everardo López - Toluca
  • Erick Sánchez - América
  • Marcel Ruiz - Toluca
  • Richard Ledezma - Chivas
Charly Rodríguez Foto: Imago7
Charly Rodríguez Foto: Imago7

Otro nombre que también fue "borrado" es el de Diego Lainez; sin embargo, su ausencia parecía inminente desde enero, tras los partidos contra Panamá y Bolivia. Se habla de diferencias con Javier Aguirre.

Diego Lainez anhela ganarse un puesto en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026 / FOTO: Imago7
Diego Lainez anhela ganarse un puesto en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026 / FOTO: Imago7
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