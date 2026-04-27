A falta de menos de 50 días para el Mundial, las predicciones del torneo vienen y van. Muchos creen que Francia de Kylian Mbappé puede levantar la copa, o que la Argentina de Messi va a defender su corona.

Sin embargo, el modelo matemático desarrollado por Joachim Klement, que ya le atinó a los últimos tres campeones del mundo, plantea un escenario totalmente distinto.

Este análisis busca anticipar el desarrollo del torneo desde una perspectiva distinta, desde factores ajenos al futbol, como la economía, el tamaño de su población, las condiciones climáticas, etc etc.

Lee también Giovani Dos Santos, así se convirtió en contratista millonario de PEMEX

Joachim Klement creó este modelo 2014 para adivinar los resultados del Mundial. Y con este, ha acertado en los últimos tres campeones: Alemania, Francia y Argentina.

Para esta edición, Klement predijo que las semifinales del torneo serán entre España, Inglaterra, Portugal y Países Bajos.

La Final, sorprendió a más de uno, pues era Portugal ante Países Bajos, con estos últimos levantando el trofeo por encima del equipo de Cristiano Ronaldo.

El delantero de 31 años es el nuevo goleador histórico de Países Bajos con 52 tantos | FOTOS: AP

¿Cómo le irá a México en el Mundial?

A pesar de las ilusiones de ver al Tri en Cuartos de Final del Mundial como en las ediciones de 1970 y 1986, este modelo matemático tiene a Corea del Sur como primer lugar del grupo, y a México como tercero.

De acuerdo con las predicciones, el conjunto nacional enfrentaría a Bélgica en dieciseisavos, caerá ante los europeos, y ahí terminará su aventura mundialista.