La Fiesta Grande del futbol mexicano en el Clausura 2026 se jugará distinta a las convencionales. Esto debido a la convocatoria de la Selección Mexicana al Mundial de Norteamérica.

No todos, pero sí algunos equipos contendientes por el título perderán jugadores a petición de Javier Aguirre, que deberán concentrar con el Tri a partir del 6 de mayo.

Los equipos más perjudicados serán: Chivas, Toluca y Cruz Azul. Aquí te presentamos la lista de futbolistas que se perderán la Liguilla por ir con el equipo Nacional.

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Jugadores de loa Liga MX que van a la Copa del Mundo

Raúl Rangel (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

Richard Ledezma (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Israel Reyes (América)

Gilberto Mora (Xolos)

Everardo López (Toluca)

Alexis Vega (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Marcel Ruiz (Toluca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Llamó la atención que América sólo perderá a una de sus piezas: Israel Reyes. Mientras que al Rebaño Sagrado se le escaparán cinco jugadores clave en el esquema de Gabriel Milito.