La Fiesta Grande del futbol mexicano en el Clausura 2026 se jugará distinta a las convencionales. Esto debido a la convocatoria de la Selección Mexicana al Mundial de Norteamérica.
No todos, pero sí algunos equipos contendientes por el título perderán jugadores a petición de Javier Aguirre, que deberán concentrar con el Tri a partir del 6 de mayo.
Los equipos más perjudicados serán: Chivas, Toluca y Cruz Azul. Aquí te presentamos la lista de futbolistas que se perderán la Liguilla por ir con el equipo Nacional.
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Jugadores de loa Liga MX que van a la Copa del Mundo
- Raúl Rangel (Chivas)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Roberto Alvarado (Chivas)
- Armando González (Chivas)
- Richard Ledezma (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos)
- Israel Reyes (América)
- Gilberto Mora (Xolos)
- Everardo López (Toluca)
- Alexis Vega (Toluca)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Marcel Ruiz (Toluca)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Llamó la atención que América sólo perderá a una de sus piezas: Israel Reyes. Mientras que al Rebaño Sagrado se le escaparán cinco jugadores clave en el esquema de Gabriel Milito.