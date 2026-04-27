La Fiesta Grande del futbol mexicano en el Clausura 2026 se jugará distinta a las convencionales. Esto debido a la convocatoria de la al Mundial de Norteamérica.

No todos, pero sí algunos equipos contendientes por el título perderán jugadores a petición de Javier Aguirre, que deberán concentrar con el Tri a partir del 6 de mayo.

Los equipos más perjudicados serán: Chivas, Toluca y Cruz Azul. Aquí te presentamos la lista de futbolistas que se perderán la Liguilla por ir con el equipo Nacional.

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Jugadores de loa Liga MX que van a la Copa del Mundo

  • Raúl Rangel (Chivas)
  • Brian Gutiérrez (Chivas)
  • Roberto Alvarado (Chivas)
  • Armando González (Chivas)
  • Richard Ledezma (Chivas)
  • Carlos Acevedo (Santos)
  • Israel Reyes (América)
  • Gilberto Mora (Xolos)
  • Everardo López (Toluca)
  • Alexis Vega (Toluca)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Marcel Ruiz (Toluca)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Llamó la atención que América sólo perderá a una de sus piezas: Israel Reyes. Mientras que al Rebaño Sagrado se le escaparán cinco jugadores clave en el esquema de Gabriel Milito.

Javier Aguirre y los equpos de la Liga MX que serían afectados por la convocatoria de la Selección Mexicana - Fotos: Imago7
Javier Aguirre y los equpos de la Liga MX que serían afectados por la convocatoria de la Selección Mexicana - Fotos: Imago7
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