Esteban Andrada, exportero del Monterrey de la Liga MX, fue tendencia a nivel mundial por el golpe que le brindó a Jorge Pulido, capitán del Huesca de la Segunda División de España, acción que desencadenó un sinfín de reclamos e insultos hacia el guardameta del Real Zaragoza.

Después del partido y que se viralizara la acción, el portero argentino habló de lo sucedido, recalcando que se arrepiente de haber sido protagonista de esta terrible acción.

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy", comentó en un video compartido por el club.

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"A lo largo de mi carrera solo he tenido una expulsión y fue por tocarla con la mano, se puede ver mi trayectoria. Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Estoy muy arrepentido No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera", añadió el arquero.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Además de rechazar su acción, también le mandó un mensaje al capitán del equipo rival, con quien se disculpó.

"Somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré", mencionó.

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¿Cuántos partidos podrían suspender a Esteban Andrada?

La acción que manchó al portero perteneciente a Rayados, pero de préstamo en el Zaragoza, podría dejarlo fuera del equipo por un buen número de juegos.

Andrada enfrentaría una suspensión de 12 partidos por golpear a su rival, y se le sumaría el juego por la tarjeta roja que recibió. En total serían 13, pero aún no se ha dado detalles de la misma.