Uno de los partidos de la Jornada 17 del Clausura 2026 fue el del América frente Atlas en el Estadio Banorte, escenario en el que ambas escuadras cerraron su participación en la fase regular y así prepararse para encarar la Liguilla de la Liga MX.

Los rojinegros se llevaron la victoria 0-1 sobre las Águilas para mandarlas hasta el octavo puesto de la clasificación y ellos colocarse en el sexto lugar de la tabla general.

Aunque esa derrota fue dolorosa para el equipo azulcrema y su afición, lo que los unió durante el juego fue la rivalidad que existe contra las Chivas, con el Clásico Nacional y el Tapatío, respectivamente.

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¿Qué hicieron los aficionados del América y el Atlas?

Un seguidor de los Zorros compartió en redes sociales un video en el que se observa a integrantes de ambas escuadras en una exclusiva zona del Estadio Banorte, saltando y entonando cánticos en contra del Guadalajara.

"El que no brinque es chiva, put*", repetían una y otra vez los aficionados de ambos equipos que se divertían mientras insultaban a su rival en común.

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Desde hace un par de torneos, este partido entre América y Atlas es conocido como el Clásico de la Amistad, debido al odio compartido en contra de la escuadra rojiblanca, y el día de ayer se demostró que la unión entre rivales sí existe por una causa en común.