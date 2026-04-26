Uno de los partidos de la Jornada 17 del Clausura 2026 fue el del América frente Atlas en el , escenario en el que ambas escuadras cerraron su participación en la fase regular y así prepararse para encarar la Liguilla de la Liga MX.

Los rojinegros se llevaron la victoria 0-1 sobre las Águilas para mandarlas hasta el octavo puesto de la clasificación y ellos colocarse en el sexto lugar de la tabla general.

Aunque esa derrota fue dolorosa para el equipo azulcrema y su afición, lo que los unió durante el juego fue la rivalidad que existe contra las Chivas, con el Clásico Nacional y el Tapatío, respectivamente.

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¿Qué hicieron los aficionados del América y el Atlas?

Un seguidor de los Zorros compartió en redes sociales un video en el que se observa a integrantes de ambas escuadras en una exclusiva zona del Estadio Banorte, saltando y entonando cánticos en contra del Guadalajara.

"El que no brinque es chiva, put*", repetían una y otra vez los aficionados de ambos equipos que se divertían mientras insultaban a su rival en común.

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Desde hace un par de torneos, este partido entre América y Atlas es conocido como el Clásico de la Amistad, debido al odio compartido en contra de la escuadra rojiblanca, y el día de ayer se demostró que la unión entre rivales sí existe por una causa en común.

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