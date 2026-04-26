Brasil, una de las principales selecciones candidatas a conquistar la Copa del Mundo de 2026, estaría cerca de confirmar una noticia poco alentadora: la lesión de una de sus figuras defensivas.

Tras varias horas de incertidumbre, todo apunta a que Éder Militão, defensor del Real Madrid, causaría baja luego de someterse a estudios médicos que habrían detectado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, de acuerdo con reportes provenientes de medios en España.

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La molestia se habría producido durante el reciente compromiso de LaLiga ante el Alavés y, según la información disponible, el tiempo estimado de recuperación será entre cuatro y cinco meses.

Militao, una de las piezas claves de su nación, y quien espera cumplir su segunda participación en el torneo de FIFA, estaba teniendo un gran torneo con el equipo merengue, teniendo opciones de tomar buen ritmo para llegar al Mundial.

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Con la baja, Carlo Ancelotti deberá analizar la mejor opción para ocupar el lugar de uno de sus viejos conocidos en la etapa por el Real Madrid, teniendo varias opciones de jugadores para tomar su lugar.