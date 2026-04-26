El futbol español fue escenario este domingo de una acción que generó polémica e indignación, luego de que el arquero argentino Esteban Andrada, exjugador de Rayados de Monterrey, protagonizara un acto violento al propinar un puñetazo a un rival durante un partido de la Segunda División.

El incidente ocurrió en el encuentro entre Huesca y Real Zaragoza, club al que pertenece el guardameta, duelo que terminó con triunfo (1-0) para el conjunto local en un compromiso clave para ambos equipos, inmersos en la lucha por evitar el descenso.

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Con los últimos segundos del partido en el reloj y el resultado prácticamente definido, Andrada salió de su área para reclamar una decisión al árbitro central. La protesta derivó en un altercado con Jorge Pulido, a quien primero empujó, acción que fue sancionada de inmediato por el juez con doble tarjeta amarilla y, por ende, la expulsión.

Sin embargo, cuando ya se encontraba fuera del terreno de juego, Andrada perdió por completo el control. A pesar de los intentos de sus compañeros por contenerlo, el arquero se lanzó nuevamente contra Pulido y le propinó un puñetazo, desatando una pelea entre jugadores de ambos equipos.

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El altercado terminó con más sanciones disciplinarias y con el portero argentino siendo escoltado hacia los vestidores. La agresión provocó una fuerte reacción por parte de la afición del Huesca y abrió un intenso debate en redes sociales, donde numerosos usuarios exigieron un castigo ejemplar e incluso pidieron su salida del futbol español.

"No puede volver a jugar futbol", "De las mayores vergüenzas que recuerdo en un terreno de juego", “Se volvió loco” y "Esteban Andrada quedará libre", fueron algunas de las frases que acumularon mayor interacción entre los aficionados.