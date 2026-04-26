La fiebre por la Copa del Mundo de 2026 se ha extendido a todos los ámbitos y, con México como una de las tres sedes del magno evento de la FIFA —que el próximo verano celebrará la edición más grande en la historia del torneo—, el futbol se ha convertido en una inagotable fuente de inspiración.

Bajo ese contexto, Netflix, una de las plataformas de streaming más influyentes a nivel mundial, decidió sumarse a la celebración rumbo al Mundial que arrancará en menos de 50 días en el Estadio Banorte, con el estreno de la película México 1986.

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La cinta narra la historia de Martín de la Torre, figura clave en la gestión que permitió traer la Copa del Mundo de 1986 a territorio mexicano. Sin embargo, en las últimas horas el filme se volvió tendencia en redes sociales no tanto por su trama, sino por la participación del actor y comediante Memo Villegas.

Villegas, quien da vida a Hugo Sánchez —máximo referente del futbol mexicano y leyenda del Real Madrid— recibió una ola de críticas por su caracterización. Usuarios cuestionaron principalmente el aspecto físico del actor, asegurando que el look presentado en pantalla guarda poco o nulo parecido con el exfutbolista surgido de Pumas, lo que desató un intenso debate entre aficionados.

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"Hugo Sánchez debe de estar sacando espuma por el hocico, ¿Quién habrá sido el encargado de casting? y HugoSánchez parece el comandante harina", fueron algunos de los comentarios.