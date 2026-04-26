Con la Copa del Mundo de la FIFA cada vez más cercana, México afina los detalles para albergar por tercera ocasión la máxima justa del futbol, ahora como sede compartida junto a Estados Unidos y Canadá.

La antesala del torneo, que pasará a la historia por ser el primero en contar con 48 selecciones participantes, ofrecerá a la afición mexicana la oportunidad de ver en acción a una de las principales candidatas al título en territorio nacional.

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Se trata de la Selección de España, que previo a iniciar su aventura mundialista visitará México para disputar un partido amistoso frente a Perú, duelo programado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El encuentro, pactado para el próximo 8 de junio y con la expectativa de que ambas escuadras presenten a sus mejores elementos, generó una enorme ilusión entre los aficionados, ansiosos por ver de cerca a las figuras del conjunto ibérico.

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Sin embargo, ese entusiasmo inicial se diluyó rápidamente, luego de que se dieran a conocer los elevados precios de los boletos para el compromiso, situación que desató una fuerte polémica y múltiples reacciones en redes sociales.

LOS ALTOS PRECIOS DE LOS BOLETOS