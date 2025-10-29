Paraguay llegó a los octavos de final del Mundial Sub 17 de manera invicta, pero se encontraron con un aguerrido y ordenado equipo mexicano que les presentó a la derrota en la Copa Mundial de Marruecos 2025.

La Selección Mexicana se impuso 1-0 a las sudamericanas con un solitario gol de Berenice Ibarra en el primer tiempo y ahora enfrentará a su similar de Italia en la ronda de los Cuartos de Final.

Lee también: Aaron Ramsey: Se une a la celebración del Dia de Muertos y rinde homenaje a su perrita 'Halo'

Con tres victorias y un descalabro, las dirigidas por Miguel Gamero siguen con vida en el Mundial Sub 17, luego de un encuentro en el que fueron superiores, lograron doblegar a las sudamericanas que lucharon hasta el último segundo.

México abrió el marcador al minuto 17 en una jugada en tiro de esquina. La futbolista del Pachuca remató sola a segundo poste y venció a la guardameta guaraní, quien pudo hacer más en su intento por detener el esférico.

Después del gol, las tricolores dominaron la primera mitad, tuvieron llegadas y la arquera Valentina Murrieta tuvo un primer tiempo tranquilo. México parecía cómodo en el terreno de juego.

En la parte complementaria ambos equipos se salvaron, pero la zaga mexicana se mostró superior y detuvo los embates paraguayos.

Ahora, México sueña con seguir avanzando. Con este triunfo, superaron lo hechos en los pasados Mundiales de India 2022 y República Dominicana 2024, en los que se quedaron en fase de grupos.

Su mejor participación fue en Uruguay 2018, cuando finalizaron subcampeonas, luego de caer ante la Selección de España.