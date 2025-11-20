El Estadio Azteca acelera su transformación para recibir el Mundial de futbol 2026. A solo cuatro meses de su reapertura oficial, programada para el 28 de marzo de 2026, las obras muestran avances significativos, especialmente en la nueva tribuna VIP.

Recientemente, a través de las redes sociales comenzaron a circulas varias imágenes de cómo van los avances en el inmueble, casa de las Águilas del América, pero las últimas revelan detalles de una de las zonas exclusivas que tendrá el también llamado Estadio Banorte.

En las fotografías panorámicas tomadas desde las tribunas se alcanza a apreciar la maquinaria pesada continúa trabajando en los detalles finales.

Fue a través de la cuenta @MXESTADIOS, donde se difundieron las imágenes que dejan ver cómo luce la sección VIP.

Este diseño es completamente nuevo: antes de la remodelación iniciada en mayo de 2024, el Coloso de Santa Úrsula no contaba con una zona diseñada de esa manera.

"Nuevas imágenes de la construcción de la tribuna VIP lateral baja del Azteca. Justo en medio saldrán los equipos al campo ahora. Está será la zona mas cara del estadio y tendrá las secciones de honor para FIFA e invitados", se lee en la publicación de dicha cuenta de X.

La tribuna VIP forma parte de estas etapas de remodelación que buscan ofrecer una experiencia premium única durante los partidos del Mundial 2026, torneo en el que México será una de las tres sedes junto a Estados Unidos y Canadá.

Otro cambio que ha generado debate entre la afición es la instalación de nuevas butacas en todo el recinto.

Y es que en los renders que se revelaron en días pasados se mostraban asientos rojos y blancos en la parte alta del estadio, colores que contrastan con la tradicional identidad azulcrema del América, histórico inquilino del inmueble. Incluso dicha combinación sería mas cercana al eterno rival de las Águilas: las Chivas. Lo que ha generado diversas reacciones a favor y en contra entre los usuarios.

Además, el tradicional escudo del América ha desaparecido por completo del graderío

Para la fecha de reinauguración está previsto un partido amistoso de la Selección Mexicana ante Portugal, de la estrella Cristiano Ronaldo, lo que sería el gran atractivo inaugural.