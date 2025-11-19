México concluyó el año con más dudas que certezas. El conjunto tricolor cayó 2-1 ante Paraguay en su segundo duelo amistoso por la Fecha FIFA del mes de noviembre.

Y es que el conjunto mexicano aceptó un par de goles y de esta cerró el año previo al Mundial del que será coanfitrión con su sexto partido sin victoria.

México, concluyó con este revés su calendario de partidos de 2025, en el que su último triunfo fue el 6 de julio, cuando venció 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Luego vinieron amistosos contra Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Colombia (0-4), Ecuador (1-1) y Uruguay (0-0) en los que no pudo celebrar una victoria.

Lee también: Jorge Campos no pasó desapercibido en el México vs Paraguay: todos querían su saludo y su firma

Ahora se suma el tropiezo ante Paraguay, clasificado a la magna competencia del orbe del próximo año por la zona de CONMEBOL, que a su vez puso fin a una racha de dos derrotas, ante Corea del Sur (2-0) y Estados Unidos (2-1) en su preparación con miras a la participación mundialista.

¿Cómo fue el casi gol de Gilberto Mora ante Paraguay?

Sin embargo, más allá del resultado adverso, las inconformidades de la afición y las dudas que continúa dejando el desempeño del equipo del 'Vasco' Aguirre; hay situaciones que ilusionan a los fanáticos del balompié mexicano, como el caso de Gilberto Mora.

El futbolista juvenil de los Xolos de Tijuana continúa dejando buen sabor de boca cada vez que ingresa al terreno de juego y ya se ha ido convirtiendo en uno de los favoritos de los seguidores del Tri.

En el duelo ante Uruguay, Morita estuvo cerca de mandar la pelota al fondo de las redes con un disparo de tres dedos que paso muy cerca del poste charrúa. Ayer, en el duelo ante Paraguay, también estuvo cerca de marcar un golazo.

Fue alrededor del minuto 20 del partido ante los guaranís, cuando se marcó un tiro libre por el costado izquierdo del área rival.

Y como si tuviera toda la autoridad de un jugador veterano, Mora tomó el balón y lo acomodó para cobrar la infracción. Durante la transmisión se pudo apreciar que Raúl Jiménez se acercó a hacerle un comentario y vino el silbatazo del árbitro.

Morita sacó un disparo con potencia que tuvo que exigir mayor esfuerzo al portero paraguayo, quien se tendió para evitar que Gilberto anotara el primer tanto del partido. quedando solo en un aviso y en un susto para los sudamericanos.

Como sea, Gilberto Mora sigue demostrando que está para ser incluido en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.