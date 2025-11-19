La Selección Mexicana aceptó un par de goles durante el complemento y cerró el año previo al Mundial del que será coanfitrión con su sexto partido sin victoria, al caer el martes por 2-1 ante Paraguay, que estará también presente en esa cita.

México, que organizará la próxima Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá, concluyó con este revés su calendario de partidos de 2025, en el que su último triunfo fue el 6 de julio, cuando venció 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Luego vinieron amistosos contra Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Colombia (0-4), Ecuador (1-1) y Uruguay (0-0) en los que no pudo celebrar una victoria.

Ahora se suma el tropiezo ante Paraguay, clasificado a la magna competencia del orbe del próximo año por la zona de Conmebol, que a su vez puso fin a una racha de dos derrotas, ante Corea del Sur (2-0) y Estados Unidos (2-1) en su preparación con miras a la participación mundialista.

Previo al partido, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) rindió un emotivo homenaje al exportero de la Selección, Jorge Campos, quien actualmente se desempeña como analista de TV Azteca, junto a Christian Martinoli, Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague.

"Legendario portero, su calidad y sus locuras nunca serán olvidadas. Mundialista en 1994, 1998 y 2002; ganador de la Copa Confederaciones 1999. Rendimos homenaje al gran Jorge Campos", escribió la Femexfut en sus redes sociales.

Un auténtico 'rock star'

Sin embargo previo al reconocimiento, el Brody estuvo muy cerca del terreno de juego, donde por varios momentos robó protagonismo al combinado nacional de Javier Águirre.

Un grupo numeroso de aficionados, se acercaron a los límites de las gradas para cercarse al exguardameta, con el objetivo de tomarle alguna fotografía o pedirle que estampara su firma en sus playeras.

Pero la admiración no sólo fue de parte de los fanáticos que se dieron cita en el Alamodome de San Antonio. También elementos de la Selección Mexicana se acercaron al exportero para saludarlo y darle un abrazo, inluido el 'Vasco' Aguirre.

Jugadores como Armando González, Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Diego Lainez, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda y Johan Vázquez fueron algunos de los futbolistas de Tri que no dejaron pasar la oportunidad para saludar al Inmortal.