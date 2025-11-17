El gris empate que México obtuvo en el último partido amistoso ante su similar de Uruguay en el estadio Corona (TSM) de Torreón, provocó el descontento de miles de aficionados presentes en el recinto.

Además de silbar por el pobre espectáculo, la afición insultó y bombardeó a Raúl Rangel, portero de las Chivas, quien fue el encargado de salvaguardar la portería mexicana ante los sudamericanos.

Esto debido a que los espectadores esperaban ver a su guardameta local, Carlos Acevedo, de Santos Laguna, quien fue convocado, pero dejado en la banca por Javier Aguirre.

Carlos Acevedo se quedó en la banca en el México vs Uruguay que se juega en el TSM. Foto: Imago7

Luego de días de incertidumbre y de que este tema se hablara en diversos medios de comunicación, el propio 'Tala' Rangel salió en sus redes sociales a dar un mensaje para la afición Tricolor.

¿Qué dijo el 'Tala' Rangel sobre los abucheos de los fanáticos mexicanos?

Tras el partido ante Uruguay, el futbolista del Guadalajara rompió el silencio, aunque sorpresivamente, agradeció el apoyo recibido en el hogar de Santos Laguna.

"Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, escribió en Instagram.

Dentro de la mala exhibición que ofreció el cuadro que dirige Javier Aguirre, Rangel no lo hizo del todo mal. Mantuvo el arco en cero, y aunque no fue tan exigido, cumplió con lo esperado.

