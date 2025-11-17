La Selección de Noruega volverá a disputar un Mundial después de 28 años. Algo que representa un hito histórico para el país nórdico, y el motivo, tiene nombre y apellido: Erling Haaland.

Pues el delantero de apenas 25 años de edad, ya logró colar a su nación a la justa mundialista, gracias a su liderazgo, a sus goles y a una generación que lo acompaña bastante bien.

Erling Haaland se prepara para cobrar un penalti en un partido con el Manchester City. FOTO: EFE

Lee también México Sub 17: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de Octavos de final del Mundial vs Portugal

Erling Haaland rompe récords goleadores con Noruega de cara a la Copa del Mundo

Además de conseguir el boleto para jugar el Mundial el México, Estados Unidos y Canadá, Haaland lo hizo con registros goleadores asombrosos. Se convirtió en el segundo jugador con más goles en una misma fase de clasificación para el certamen.

La lista completa de futbolistas se encuentra de la siguiente manera:

19 de Karim Bagheri (Irán) para Francia 1998

16 de ERLING HAALAND (Noruega) para México, USA y Canadá 2026

16 de Robert Lewandowski (Polonia) para Rusia 2018

16 de Ahmed Khalil (Emiratos Árabes Unidos) para Rusia 2018

16 de Mohammed Al-Sahlawi (Arabia Saudí) para Rusia 2018

16 de Archie Thompson (Australia) para Corea Japón 2002

Erling Haaland. Fuente: Instagram @erling.haaland

Lee también Eliminatorias Mundialistas: ¿Qué selecciones se pueden clasificar al Mundial este lunes 17 de noviembre?