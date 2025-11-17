La Selección de Noruega volverá a disputar un Mundial después de 28 años. Algo que representa un hito histórico para el país nórdico, y el motivo, tiene nombre y apellido: Erling Haaland.
Pues el delantero de apenas 25 años de edad, ya logró colar a su nación a la justa mundialista, gracias a su liderazgo, a sus goles y a una generación que lo acompaña bastante bien.
Lee también México Sub 17: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de Octavos de final del Mundial vs Portugal
Erling Haaland rompe récords goleadores con Noruega de cara a la Copa del Mundo
Además de conseguir el boleto para jugar el Mundial el México, Estados Unidos y Canadá, Haaland lo hizo con registros goleadores asombrosos. Se convirtió en el segundo jugador con más goles en una misma fase de clasificación para el certamen.
La lista completa de futbolistas se encuentra de la siguiente manera:
- 19 de Karim Bagheri (Irán) para Francia 1998
- 16 de ERLING HAALAND (Noruega) para México, USA y Canadá 2026
- 16 de Robert Lewandowski (Polonia) para Rusia 2018
- 16 de Ahmed Khalil (Emiratos Árabes Unidos) para Rusia 2018
- 16 de Mohammed Al-Sahlawi (Arabia Saudí) para Rusia 2018
- 16 de Archie Thompson (Australia) para Corea Japón 2002
Lee también Eliminatorias Mundialistas: ¿Qué selecciones se pueden clasificar al Mundial este lunes 17 de noviembre?