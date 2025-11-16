Después de una clasificación histórica ante Argentina, que llegaba como la mejor selección del torneo tras la fase de grupos, El Tri Sub-17 tendrá una dura prueba para seguir soñando en el Mundial de la categoría que se juega en Qatar.

Portugal buscará echar a los dirigidos por Carlos Cariño, en un partido de Octavos de final que promete muchas emociones por parte de ambas naciones.

México eliminó a Argentina en el Mundial Sub-17. Foto: @Argentina

Los europeos terminaron en segundo lugar de su grupo, que compartían con Japón, Marruecos y Nueva Caledonia, con dos victorias, ante Marruecos y Nueva Caledonia, y con un juego perdido ante Japón.

Por su parte, México avanzó 'de milagro'. Como el último mejor tercer lugar, gracias a la regla del 'Fair Play'. Por lo que su victoria ante la albiceleste fue una gran sorpresa.

¿Cuándo y dónde ver el partido de México y Portugal?

Será el martes18 de noviembre cuando la Selección Mexicana Sub-17 busque eliminar a los lusitanos y avanzar a Cuartos de final del certamen. Y en dado caso, se mediría ante Suiza o Irlanda.

Dicho compromiso está pactado para dar inicio a las 7:00 am, Hora del Centro de México, y se podrá sintonizar a través de las señales de TUDN y Canal 9.

México vs Portugal, Octavos de Final del Mundial Sub 17

Horario: 7:00 horas

Sede: Campo 3 de la Aspire Zone

Transmisión: TUDN y Canal 9

Jugadores de la Selección Mexicana Sub 17 celebran tras eliminar a Argentina del Mundial de Qatar 2025. FOTO: @miseleccionsubs

