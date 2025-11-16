Después de una clasificación histórica ante Argentina, que llegaba como la mejor selección del torneo tras la fase de grupos, El Tri Sub-17 tendrá una dura prueba para seguir soñando en el de la categoría que se juega en Qatar.

Portugal buscará echar a los dirigidos por Carlos Cariño, en un partido de Octavos de final que promete muchas emociones por parte de ambas naciones.

México eliminó a Argentina en el Mundial Sub-17. Foto: @Argentina
México eliminó a Argentina en el Mundial Sub-17. Foto: @Argentina

Lee también

Los europeos terminaron en segundo lugar de su grupo, que compartían con Japón, Marruecos y Nueva Caledonia, con dos victorias, ante Marruecos y Nueva Caledonia, y con un juego perdido ante Japón.

Por su parte, México avanzó 'de milagro'. Como el último mejor tercer lugar, gracias a la regla del 'Fair Play'. Por lo que su victoria ante la albiceleste fue una gran sorpresa.

¿Cuándo y dónde ver el partido de México y Portugal?

Será el martes18 de noviembre cuando la Selección Mexicana Sub-17 busque eliminar a los lusitanos y avanzar a Cuartos de final del certamen. Y en dado caso, se mediría ante Suiza o Irlanda.

Dicho compromiso está pactado para dar inicio a las 7:00 am, Hora del Centro de México, y se podrá sintonizar a través de las señales de TUDN y Canal 9.

  • México vs Portugal, Octavos de Final del Mundial Sub 17
  • Horario: 7:00 horas
  • Sede: Campo 3 de la Aspire Zone
  • Transmisión: TUDN y Canal 9
Jugadores de la Selección Mexicana Sub 17 celebran tras eliminar a Argentina del Mundial de Qatar 2025. FOTO: @miseleccionsubs
Jugadores de la Selección Mexicana Sub 17 celebran tras eliminar a Argentina del Mundial de Qatar 2025. FOTO: @miseleccionsubs

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Edson Álvarez estalló contra afición del TSM Corona, tras los abucheos en el partido ante Uruguay

Selección Mexicana

Edson Álvarez estalló contra afición del TSM Corona, tras los abucheos en el partido ante Uruguay
Aficionada del Santos que se hizo viral en el México vs Uruguay robó reflector al Tricolor

Lo viral

Aficionada del Santos que se hizo viral en el México vs Uruguay robó reflector al Tricolor