Con la reciente clasificación de la selección de Portugal, y con el boleto que ya tenía el combinado de Argentina, la Copa del Mundo de 2026 verá a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo con la camiseta de sus países una vez más.

El próximo torneo internacional de por si ya será histórico. Pues es la primera vez que se juega en tres países distintos (México, Estados Unidos y Canadá), y que contará con 48 equipos participantes. Ahora, con la presencia de estas dos figuras. se le agrega un condimento especial extra.

Lionel Messi en el Mundial de Clubes y Cristiano Ronaldo en la UEFA Nations League - Fotos: AFP

Lee también David Faitelson explota contra la Selección Mexicana tras quejarse de los abucheos: "Ridículos y con poca vergüenza"

¿Qué récord tendrán Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026?

Si las lesiones los respetan y llegan sanos a Julio, ambos futbolistas se convertirán en los primeros en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo.

De momento, comparten la marca de cinco Mundiales con: Rafael Márquez, Andrés Guardado, Lothar Matthaus y Antonio 'Tota' Carbajal.

Jugar seis Copas Mundiales habla de la longevidad y la disciplina que tienen estos dos fenómenos. Pues conlleva 24 años de mantenerse como una pieza clave para el equipo de tu país. Y si la periodicidad no se modifica o se acorta, luce casi imposible que alguien más pueda sentarse en esa misma mesa.

Messi haría historia una vez más en el Mundial 2026. Fuente: Instagram @leomessi

En el caso de ambos, su primer Mundial disputado fue el de Alemania 2006, y en el caso de Portugal, Cristiano Ronaldo los ayudó a llegar a Semifinales.

Además, el portugués cuenta con un récord por si solo que es sumamente plausible: el único jugador en la historia en anotar en 5 Copas del Mundo distintas. Ya que Messi no pudo marcar en Sudáfrica 2010.

Cristiano Ronaldo festeja el gol que le dio el triunfo a Portugal ante Hungría. Foto: EFE

Lee también Raúl Jiménez explota contra la afición en Torreón: "Por eso nos llevan a Estados Unidos"