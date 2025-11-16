La Selección Nacional ofreció un pobre espectáculo el pasado sábado ante Uruguay, pese a jugar de vuelta en tierras mexicanas, en el estadio TSM de Santos Laguna.

Luego del gris 0-0 en el marcador, los aficionados abuchearon y pitaron a los jugadores y cuerpo técnico del Tri, con gritos como: "Fuera Vasco" incluido. Lo que fue reprobado por los jugadores en zona mixta y en las declaraciones recién finalizado el compromiso.

“Tal vez por eso nos llevan a Estados Unidos”

pic.twitter.com/Jo67IIl6l0 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) November 16, 2025

¿Qué dijo David Faitelson sobre las quejas de los jugadores de la Selección Mexicana?

Luego de que Raúl Jiménez declarara que "Por eso nos llevan a Estados Unidos", o que Edson Álvarez dijera: "Que bien se siente estar en casa, eh" (de forma completamente sarcástica), David Faitelson, quien siempre tiene algo que decir ante las polémicas, salió a dar su opinión en su cuenta de X.

"Ay, pobrecitos, que no los desaprueben, por favor… ¡Ridículos y con poca vergüenza! Lo único que demuestran estos futbolistas mexicanos al quejarse de los abucheos de la tribuna es su falta de personalidad. Los abucheos deben hacerlos más fuertes, más conscientes, más empáticos. Parece que, en lugar de ello, se hacen más 'pequeñitos'.", escribió el periodista.

Los futbolistas quejándose de los abucheos…

Ay, pobrecitos, que no los desaprueben, por favor…

¡Ridículos y con poca vergüenza!

El aficionado gasta en el boleto, enciende la TV consume, compra la camiseta y genera los grandes sueldos de muchos de esos mediocres futbolistas… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 16, 2025

La cosa no terminó ahí, el controversial comunicador de TUDN, también tuvo palabras puntuales dirigidas hacia Raúl Jiménez.

Hay que informarle a Raúl Jiménez que a la selección mexicana se la llevan a Estados Unidos por los dólares y no por los abucheos… Si ellos le “temen” o les importan demasiado esos abucheos, imagínense lo que será el Mundial en casa con una alta presión de los aficionados. Pobres de ellos, pobres de nosotros…", sentenció.

David Faitelson y Raúl Jiménez - Fotos: Imago7

