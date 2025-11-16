La cuenta regresiva para el continúa. Si bien el silbatazo inicial sonará hasta el verano del próximo año, cada vez falta menos para el sorteo, donde los 48 participantes conocerán contra quién se enfrentarán en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

Mientras que el torneo empezará el 11 de junio de 2026, el sorteo se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

Para este momento, ya hay 32 clasificados, incluyendo a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

El resto de los invitados son de la UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, OFC Y CAF, donde cada una continúa organizando sus respectivas eliminatorias para determinar quiénes llegarán al torneo.

Ésta es la lista completa de los clasificados al Mundial de 2026.

¿Cuáles son los países que ya están clasificados al Mundial de 2026?

Anfitriones

  • México.
  • Estados Unidos.
  • Canadá.

Clasificados

  • Portugal.
  • Noruega.
  • Japón.
  • Nueva Zelanda.
  • Irán.
  • Argentina.
  • Uzbekistán.
  • Corea del Sur.
  • Jordania.
  • Australia.
  • Brasil.
  • Ecuador.
  • Uruguay.
  • Colombia.
  • Paraguay.
  • Marruecos.
  • Túnez.
  • Egipto.
  • Argelia.
  • Ghana.
  • Cabo Verde.
  • Sudáfrica.
  • Qatar.
  • Inglaterra.
  • Arabia Saudita.
  • Costa de Marfil.
  • Senegal.
  • Francia.
  • Croacia.

Kylian Mbappé en festejo de gol, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: EFE
