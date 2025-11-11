La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de comenzar. En menos de 220 días, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá arrancará.

El jueves 11 de junio el balón Trionda rodará en la inauguración de la justa mundialista, que se llevará a cabo en el estadio Banorte (antes Azteca).

El Coloso de Santa Úrsula será testigo por tercera ocasión de cómo da comienzo el torneo de selecciones más importante de la FIFA.

Por tal motivo, el imponente recinto se volverá histórico al ser el primero en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo.

De igual forma, nuestro país será el primero en toda la historia que organiza el Mundial en tres ocasiones y dejará a Alemania, Francia, Brasil e Italia con dos cada uno.

De momento, hay 28 invitados para la siguiente justa mundialista que iniciará poco más de siete meses.

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Qatar, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Ghana, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y Uzbekistán ya cuenta con su presencia asegurada.

Es decir, todavía quedan 20 boletos disponibles que la mayoría se estarán repartiendo en la siguiente Fecha FIFA.

En noviembre, quedarán definidos los nuevos invitados para la Copa del Mundo, cuando se jueguen los últimos partidos de las eliminatorias a nivel mundial que quedan pendientes.

UEFA (Europa), Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe), CAF (ASIA) y CAF (África) son las confederaciones que todavía faltan por definir a las selecciones estarán avanzando directamente al Mundial y/o al Repechaje.

Hasta el momento, solamente Conmebol (Sudamérica) y OFC (Oceanía) son las únicas que han concluido con sus clasificatorias y que ya tienen definidas a los países que disputarán el Torneo Clasificatorio para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

¿Cuántos boletos para el Mundial se repartirán en la Fecha FIFA de noviembre?

En la Fecha FIFA de noviembre se estarán repartiendo 14 boletos para el Mundial 2026, es decir, a finales de este mes ya conoceremos a 42 selecciones de las 48 invitadas.

Únicamente quedarán disponibles seis plazas, que se estarán definiendo hasta marzo y que serán cuatro de UEFA y dos del Repechaje.