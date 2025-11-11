Carlos Caetano Bledorn Verri, mejor conocido como Dunga, no ocultó su entusiasmo al hablar de la Copa del Mundo de 2026.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el excapitán de la selección brasileña campeona en 1994 expresó su alegría por el hecho de que México sea, de nueva cuenta, una de las sedes del torneo de la FIFA, al ser un país con gran infraestructura, amor y pasión por el futbol.

El exmediocampista, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, deseó que el torneo regale grandes momentos y que la afición local disfrute cada instante.

"La Copa del Mundo de 2026 es una experiencia única. Qué bueno que regresó a México, ya que el pueblo tiene un cariño especial por el futbol. Pocos países tienen las condiciones para realizarla; es meritorio, y ojalá puedan divertirse mucho todos los aficionados".

El exfutbolista de la Fiorentina de Italia aprovechó su estancia en México para agradecer las muestras de afecto de los fanáticos, quienes lo han arropado con mucho cariño.

"En México tienen la misma filosofía sobre el futbol que en Brasil. Nos tratan como si fuera nuestra casa. La gente te recibe con respeto; parece que jugaremos nosotros el próximo año. Es muy especial".

Con la ilusión de ver a su país levantar nuevamente el trofeo, Dunga habló del Estadio Azteca, escenario que recibirá por tercera vez al mundo entero en la inauguración del certamen, un lugar especial para él y para el pueblo brasileño.

"Yo jugué en el Estadio Azteca la final del Mundial Sub-20 en 1983. Tengo un gran cariño por este estadio. Brasil también fue campeón en 1970. Esperamos que pueda estar allí otra vez Brasil", finalizó.