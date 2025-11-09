La Copa del Mundo de 2026, marcará un antes y un después en la historia del certamen. Pues además de ser la primera en jugarse en tres países distintos, contará con 48 selecciones participantes.

Para definir la fase de grupos del torneo, como siempre, se realiza un sorteo por parte de la FIFA, que en esta ocasión, será en Washington D.C, capital de Estados Unidos, el 5 de diciembre.

Cabe destacar que habrá 12 grupos, cada uno compuesto por cuatro equipos. Geográficamente, la FIFA suele tener restricciones para evitar que cuadros de una misma confederación queden emparejados, aunque la UEFA puede evitar esta regla al tener un mayor numero de selecciones clasificadas.

México, Estados Unidos y Canadá serán ubicados en grupos distintos, para que cada uno juegue en su territorio durante la Fase de Grupos.

Los cabezas de serie son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

¿Dónde y a qué hora ver el sorteo del Mundial en México?

La FIFA decidió que el viernes 5 de diciembre será la fecha definitiva para llevar a cabo el evento, que arrancará desde las 10 am (Horario del Centro de México). Allí se definirá también el camino que tendrá la Selección Mexicana para los primeros tres duelos del torneo.

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. En total, serán 104 partidos. Cada vez falta menos para el torneo más importante del mundo de futbol.

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025

Viernes 5 de diciembre de 2025 Hora: 10:00 horas, tiempo del Centro de México

10:00 horas, tiempo del Centro de México Dónde ver: Canal 2, Canal 5, TUDN y ViX.

