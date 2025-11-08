Las Chivas dieron un golpe de autoridad sobre la mesa y mandaron un mensaje claro al resto de los equipos del futbol mexicano de que no será rival sencillo dentro de la Liguilla.

Y es que el Rebaño derrotó a Monterrey en Estadio Akron 4-2, consiguiendo así un cierre de torneo perfecto, pero con un ingrediente especial: el que su gran anotador, Armando González, se colocara entre los máximos goleadores del torneo junto a Paulinho y Joao Pedro.

La “Hormiga” González fue el encargado de poner el segundo tanto para las Chivas, llegando así a un total de 12 goles en el Apertura 2025. y sobre todo confirmando que atraviesa por un gran momento, el cual fue redondeado este fin de semana luego de que se diera a conocer que es una de las novedades en el último llamado de Javier Aguirre.

Por ello, el delantero de las Chivas tendrá la oportunidad de demostrar su valía en los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Uruguay y Paraguay, por la Fecha FIFA de noviembre.

Chicharito pide un espacio para la 'Hormiga' González en el Mundial

En el partido ante Rayados, otro de los jugadores que marcó gol fue Javier Hernández, quien ha sido referente del tricolor y sabe del momento cumbre por el que pasa Armando González; por lo que alzó la voz para 'mandarle un mensaje' al Vasco y desear un lugar para su compañero en la lista final.

"Él ha trabajo muchísimo, ha sido una persona muy humilde, escucha, tiene muchísimo talento este chavo; ojala que pueda ir al Mundial, se lo deseo de todo corazón", dijo CH14 al término del partido ante Monterrey.