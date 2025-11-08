La definición del título de goleo en el Apertura 2025 de la Liga MX fue compartida. Primero anotó Joao Pedro ante Tigres, después lo hizo el mexicano Armando González frente a Rayados y al final apareció Paulinho contra el América para definir el título de goleo del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Para nadie es un secreto que el goleador de las Chivas atraviesa por un gran momento. Y no sólo por colocarse como el anotador que tanto ha necesitado el Rebaño desde hace algún tiempo, sino porque apenas recibió el llamado de Javier Aguirre para formar parte de la Selección Mexicana.

Con el resultado que consiguió el equipo rojiblanco ante los Rayados en su duelo correspondiente de la Jornada 17, Armando González confirmó porque ha llamado la atención de los aficionados del chiverío y del entrenador del Tricolor.

Así pues, González ahora tiene el reto de demostrar que a nivel selección también puede ser un atacante letal, y los duelos ante Uruguay y Paraguay, por la Fecha FIFA de noviembre, lucen como la gran oportunidad.

Los tres delanteros llegaron al cierre de la Jornada igualados con 11 anotaciones, y cada uno sumó un gol más para sellar 12 dianas.

De esta forma, el atacante portugués Joao Pedro consiguió su tercer título en fila, consolidándose como una máquina de goles en el futbol mexicano.

El brasileño, de 33 años, brilló en su visita con Atlético de San Luis al estadio Universitario, demostrando que no necesitó adaptación alguna al balompié azteca en un gran torneo individual.

Por su parte, el delantero de las Chivas, "La Hormiga" González, se convirtió en el primer goleador mexicano desde Uriel Antuna con Cruz Azul en el torneo Clausura 2024, con apenas ocho goles.

Paulinho, por su lado, ligó su título de goleo a los que consiguió en el Apertura 2024 (13) y al Clausura 2025 (12). El último en hacerlo fue el "Chucho" Benítez cuando militaba en el América, en los torneos Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013.