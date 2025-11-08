El periodista deportivo Fernando Schwartz ha abierto una página del pasado que revela tensiones internas que vivió en Televisa, la que fue su casa laboral durante muchos años.

Con una trayectoria de más de dos décadas en la empresa de Chapultepec, Schwartz se consolidó como un especialista en diversos deportes, cubriendo eventos de alto perfil como los juegos de la Selección Mexicana.

Fernando Schwartz inició su carrera siendo todavía un adolescente. En su ya largo recorrido se ha cruzado con múltiples personas que marcaron su trayectoria, aunque pocas con la importancia de Jacobo Zabludovsky, una de las personalidades que más lo hizo sufrir, pero quien le dejó un sinfín de enseñanzas.

Lee también: Equipo de la Liga MX busca regresar a Julián Quiñones tras el nivel mostrado en Arabia Saudita

A la par de las satisfacciones también llegaron momentos complicados, ya que le tocó sufrir el complicado carácter de Jacobo, quien una ocasión le hizo pasar un gran coraje.

En una charla reciente con su excompañero Pepe Segarra, en su podcast de YouTube, Schwartz detalló el incidente que aún recuerda con una mezcla de enojo, risa y nostalgia.

¿Cómo fue el coraje que le hizo pasar Jacobo Zabludovsky a Fernando Schwartz?

"Un día me hizo enojar cañón por que llevó a Fernando Valenzuela por vez primera al estudio, cuando recién empezaba a destacar, y hay una foto, donde yo con mi jeta de a metro hasta el suelo porque Jacobo se echó la entrevista solo y no me dejo entrar", recordó el periodista.

"Y siempre me dejaba entrar, en la de Mohamed Ali, en la de Pelé, Maradona y Hugo Sánchez... ¡todas! Y ese día no se, pero no me dejo participar", platicó Schwartz al recordar que en aquellos años le tocó cubrir a las grandes estrellas del deporte mexicano.

"Fernando, Julio (César Chávez) y Hugo (Sánchez), me tocaron los tres grandes, yo cubría a los tres, fue una etapa padrísima", dijo Schwartz con una sonrisa, a pesar de que en su momento esa anécdota le hizo pasar un gran enojo.