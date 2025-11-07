Un equipo de la Liga MX intensifica las gestiones para traer de vuelta a Julián Quiñones, el delantero colombiano naturalizado mexicano que brilló en América con goles clave en el bicampeonato.

Lee también: Fernando Schwartz revela quién le cerró las puertas de Televisa cuando planeaba su regreso

Fuentes cercanas al club del futbol mexicano confirmaron que el interés nace desde la directiva del equipo para hacerse de los servicios del jugador que hasta el momento vive un gran momento en el futbol de Arabia Saudita.

¿Qué equipo de la Liga MX está interesado en los servicios de Julián Quiñones?

Todo parece indicar que el interés de traer de vuelta a Quiñones viene desde la Sultana del Norte, con los Tigres y Guido Pizarro como principal impulsor gracias a la sólida relación que mantiene con el colombiano.

Quiñones, de 28 años, ya tuvo una etapa como jugador felino (2015-2019): debutó en Sub-20 con 15 goles en 17 partidos, ascendió al primer equipo, aportó en un título de Liga MX con apariciones esporádicas y fue cedido a Lobos BUAP y Atlas.

Precisamente en los rojinegros explotó como goleador, lo que lo llevó a Coapa y luego a Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, donde su adaptación ha sido incompleta.

Pizarro encabeza las pláticas iniciales por el regreso con la intención de que eleve el nivel del mediocampo ofensivo de los Tigres.

Con André-Pierre Gignac en su ocaso, Tigres busca un sucesor natural y ve en Quiñones la pieza ideal para mantener el protagonismo en el Clausura 2026.