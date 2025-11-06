David Faitelson, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de México, se volvió tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por una opinión relacionada con el deporte, sino por una crítica dirigida a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.

A través de sus redes sociales, el conductor de Televisa expresó su inconformidad por un operativo de alcoholemia realizado en el centro de la Ciudad de México.

En su publicación, Faitelson cuestionó la pertinencia del operativo, señalando que ocupaba varios carriles de la vía pública y que era absurdo llevarlo a cabo en plena tarde, cuando el tráfico capitalino es más intenso.

“¿Están ustedes enfermos de la cabeza? Tapan tres carriles del Eje Juan Escutia (esquina con Mazatlán) para hacer un operativo de alcoholemia un jueves a las tres de la tarde, cuando la ciudad está colapsada por el tráfico, la contaminación y la inseguridad. La única explicación, señora alcaldesa, es que, por alguna razón, la cabeza no les funciona…”.

La publicación generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, dividiendo opiniones. Sin embargo, fue la propia alcaldesa quien respondió directamente, corrigiendo la información difundida por Faitelson:

"Señor David, esa policía no es de la Alcaldía Cuauhtémoc. Es del Gobierno de la Ciudad de México. Saludos".

A lo que Faitelson respondió: "Bueno, yo voté por usted, no por la @SSC_CDMX. Por eso le preguntó a usted".

La aclaración provocó una ola de comentarios en redes, donde varios usuarios se burlaron del periodista y le sugirieron enfocarse exclusivamente en temas deportivos.