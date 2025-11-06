América se consolidó como el equipo más ganador del futbol mexicano y, para como está su presente, da la impresión de que sus vitrinas estarán recibiendo trofeos constantemente en el futuro.

Incluso, parece que las Águilas tienen tantos galardones que se dan la lujo de desechar algunos de ellos, debido a que un creador de contenido se encontró uno en un famoso tianguis de la Ciudad de México.

Lee también Fernando Schwartz revela quién le cerró las puertas de Televisa cuando planeaba su regreso

¿Trofeo del América está a la venta en tianguis?

Más de un americanista se llevó una enorme sorpresa cuando en uno de los videos del creador de contenido ‘Madhunter’ apareció a la venta un viejo trofeo del América en un tianguis.

El youtuber también se quedó impresionado debido a que en sus manos estaba un título de las Águilas, aunque ninguno de los vendedores supo decirle de qué año databa o qué trofeo habían ganado para obtenerlo. Tampoco dieron datos sobre si éste lo levantaron en la época amateur o profesional.

En el galardón que se encontraba en Santa Cruz Meyehualco se alcanzan a apreciar las letras que señalan: “Copa de campeonato”, en la parte frontal y por la trasera se lee “Propiedad del Club América”.

El creador de contenido Madhunter encontró una trofeo del América en un tianguis. Foto: Especial

De momento no se sabe si en Coapa tienen conocimiento de que uno de sus trofeos está a la venta en un mercado informal de la Ciudad de México, lo que en un hecho es de que más de un aficionado se vio tentado en llevarlo a su casa.

El dilema es que para hacerlo deberán de abrir fuerte la cartera, ya que el actual propietario del trofeo que es completamente hecho en plata, tiene un valor arriba a de los 100 mil pesos.

Se desconoce si todavía está a la venta o ya hubo un fanático de hueso colorado que invirtió sus ahorros en lo que puede ser una de las reliquias perdidas del equipo azulcrema.