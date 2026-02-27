José Ramón Fernández es considerado una leyenda viva del periodismo deportivo en México y uno de los comunicadores más influyentes de la historia del futbol nacional.

Con más de 50 años de trayectoria, ha marcado un antes y un después en la forma de transmistir el deporte en televisión, al introducir un estilo crítico y sin filtros que contrastaba con la cobertura más tradicional de décadas pasadas.

Programas como DeporTV y Los Protagonistas revolucionaron el entretenimiento deportivo al mezclar análisis, opinión fuerte y debate, y formó una escuela de generaciones de periodistas que hoy dominan el medio.

Lee también José Ramón Fernández lanza dura crítica a la Selección Mexicana: "Siguen sin avanzar, no muestran mejoría"

Hasta el momento ha cubierto doce Copas del Mundo (desde Argentina 1978 hasta Catar 2022) y once Juegos Olímpicos (desde Montreal 1976 hasta Tokio 2020), y ha narrado miles de partidos.

Esta longevidad y consistencia le han permitido ser testigo y voz principal de la evolución del fútbol mexicano, desde los escándalos como el caso de los Cachirules hasta las grandes hazañas y decepciones de la Selección.

Sin embargo, hubo un momento en que el comentarista deportivo, popular por su antiamericanismo y odio hacia Televisa, estuvo a punto de perder la vida y de una forma muy dramática.

¿Por qué José Ramón Fernández estuvo cerca de perder la vida de forma dramática?

Todo ocurrió hace 20 años, durante una corrida de toros en la Plaza México, donde Joserra era espectador en la tribuna, pero cuando el animal de nombre 'Pajarito' salió al ruedo, nadie se imaginó que literalmente 'volaría'.

El toro saltó más allá de la barrera y alcanzó a llegar donde estaba el periodista, fotos de diversos medios registraron aquél hecho donde varios aficionados estuvieron en riesgo, incluido el comunicador.

"Fue terrible, el susto más grande de mi vida, (Pajarito) pasó por encima de mi. Me acuerdo que estaba junto a Germán Mercado, el ganadero, y me dijo: 'Joserra, tápate', yo dije: '¿dónde?', me agaché", confesó José Ramón en una charla reciente con Heriberto Murrieta.