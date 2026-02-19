André-Pierre Gignac se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera, pero esta vez sería lejos de las canchas.

El delantero francés, referente de los Tigres en los últimos años y uno de los extranjeros más queridos en la historia del equipo universitario y de la Liga MX, estaría a punto de anunciar su retiro profesional a sus 40 años.

Su contrato con los felinos termina en junio de 2026 y estaría por iniciar una nueva faceta en la que nadie lo ha visto.

Lee también Javier Aguirre revela al primer jugador descartado para la Copa del Mundo 2026

Todo apunta a que colgará los zapatos a mediados de este año y según reveló el diario RÉCORD, el galo firmará con Azteca Deportes para convertirse en comentarista deportivo de la empresa del Ajusco para ser analista de futbol.

¿Cuál sería su labor como comentarista de TV Azteca?

Su incorporación al equipo de comentaristas se concretaría justo al finalizar su etapa como jugador.

De acuerdo con información que circula en la red, Gignac no llegaría solo para cubrir el Mundial 2026: la televisora planea integrarlo de manera permanente al staff estelar.

De esta manera, el francés compartiría cabina y mesa de análisis con voces de talla como la de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves “Zague”.

Esta situación reforzaría la apuesta de TV Azteca en las coberturas deportivas, tras los fichajes previos de lujo como Iker Casillas y Jorge Valdano.

Sin lugar a dudas, la llegada de Gignac representaría un golpe mediático por parte de la empresa del Ajusco que busca captar mayor afición mexicana y mantenerse como el rival a vencer entre las luchas por el rating con el resto de las otras televisoras, como TUDN, que desde hace años busca la fórmula secreta para competirle a Martinoli y compañia.

La inteligencia de Gignac durante más de una década en Tigres, carisma natural, títulos ganados con los universitarios y una conexión profunda con el futbol mexicano, además de su experiencia en el futbol francés le permitirá ofrecer análisis sobre las diferentes selecciones en la próxima Copa del Mundo.