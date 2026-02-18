El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, expresó su profunda preocupación por la elevada cantidad de lesiones que afectan a varios elementos clave del Tri, a menos de cuatro meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, certamen que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

En conferencia de prensa realizada en Puebla, durante el anuncio de la sede para el amistoso contra Ghana, el Vasco detalló el seguimiento exhaustivo que realiza a los jugadores lesionados mediante el proyecto 365, el cual incluye apoyo médico, nutricional, psicológico y de preparación física, incluso para aquellos que militan en el extranjero.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la lista de lesionados de la Selección Mexicana?

Entre los casos más relevantes mencionó a Edson Álvarez, quien fue intervenido recientemente del tobillo izquierdo tras un golpe que se complicó con el paso de las semanas, y que recientemente fue descartado para los juegos amistosos ante Portugal y Bélgica.

Asimismo, también habló sobre Santiago Giménez, sometido a cirugía en el tobillo por recaída de una lesión anterior; Gilberto Mora, en proceso de recuperación de pubalgia; y Alexis Vega, quien pasó por una limpieza de rodilla con la intención de llegar a la convocatoria definitiva.

“Estoy ocupado en la rehabilitación de seis o siete (jugadores con cirugías). Estuve la semana pasada con Gilberto Mora que está atravesando un problema de pubalgia. A Luis Romo le llamé también para ver la magnitud de su lesión. Edson (Álvarez) sí está, tenemos gente permanentemente con los jugadores que están fuera de México, es el plan 365 que tenemos; si quieren nutriólogo, psicólogo, el preparador físico, el fisioterapeuta, médicos. Estamos de verdad muy pendientes de esta gente, no los abandonamos”, señaló Aguirre.

El técnico también destacó avances en la rehabilitación de Luis Chávez en Moscú.

Aguirre enfatizó que solo convocará a futbolistas que se encuentren al cien por ciento de sus condiciones físicas, pues la Selección no es un espacio para recuperaciones, sino para rendir al máximo nivel competitivo.

¿Quién es el jugador al que el Vasco ve con muy pocas posibilidades de llegar al Mundial?

Sin embargo, en medio de esta ola de contratiempos, reveló que uno de los elementos importantes enfrenta un escenario muy complicado para estar presente en la lista final de 26 jugadores que disputarán el Mundial.

Aunque no dió una confirmación absoluta, el tono de sus declaraciones fue contundente al referirse al defensa central de Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete, quien sufrió una grave luxación de tobillo derecho con daño ligamentario durante la semifinal del Apertura 2025 ante Tigres, lo que requirió cirugía en diciembre de ese año.

“Luis Chávez que está en Moscú, está rehabilitándose ya casi está; el ‘Chino’ Huerta… tenemos ahí… Chiquete, ese sí lamentablemente no creo que llegue, es una pena. Rodrigo Huescas que iría a verlo en estos días, a ver si me doy una escapadita para Dinamarca", señaló Aguirre.