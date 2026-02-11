Gilberto Mora, con solo 17 años, se posiciona como una de las mayores promesas del futbol mexicano en los últimos años. El mediocampista ofensivo o volante creativo de los Xolos de Tijuana destaca por su visión de juego, técnica refinada, regate y capacidad para generar peligro constante en el último tercio del campo.

Su explosivo ascenso lo ha llevado a comparaciones con grandes figuras internacionales, y se ha convertido en uno de los jugadores más valiosos de la Liga MX.

Desde su debut en Tijuana, Mora se consolidó como figura clave a una edad temprana. Acumula decenas de partidos en Primera División, con goles y asistencias que lo han hecho titular indiscutible bajo la dirección de entrenadores como Juan Carlos Osorio y ahora Sebastián Abreu.

Rompió récords de edad, incluyendo el de goleador más joven en la Liga MX, y su impacto ha sido vital para el equipo fronterizo. En el actual Clausura 2026, el joven atraviesa un momento complicado por una pubalgia que lo mantiene fuera de las canchas desde enero.

Esta lesión en la zona inguinal le ha hecho perder varios partidos con Xolos y convocatorias recientes con la Selección Mexicana. El club y su entorno manejan la situación con cautela, priorizando una recuperación total para evitar recaídas a largo plazo.

A pesar de la baja, las expectativas siguen altas. Clubes europeos muestran fuerte interés en el talento mexicano. En la Selección Mexicana, bajo el mando de Javier Aguirre, Mora es considerado una de las piezas indiscutibles de cara al Mundial 2026.

¿Cuál es el plan que tiene Rafaela Pimienta para el jugador de Xolos?

Su representante, Rafaela Pimenta, quien ha realizado exitosas negociaciones con jugadores como Santiago Giménez y Obed Vargas, confía plenamente en él.

En charla con Claro Sports, reveló su estrategia: "No tenemos prisa con Gil Mora, buscamos su sitio ideal donde de verdad se va a desarrollar. El no puede ser el mejor de su equipo, si es así, tiene que cambiarse. Tiene que ser el chico que se mida con otros y diga 'tengo que ser como él'".

Pimenta enfatizó su compromiso con una transferencia de alto valor: "Voy a hacer todo mi esfuerzo por vender a Gil Mora muy caro", porque sabe que los europeos tienden a pagar menos por jugadores mexicanos.

Añadió: "Voy a hacer todo el esfuerzo por vender a Gilberto muy caro, por que con eso será muy respetado. Si hay equipos de la elite interesados en él", agrego.