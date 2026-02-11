La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, insistió este martes en que la ciudad estadounidense mantendrá intactas las celebraciones del 'partido del Orgullo LGTBIQ' del Mundial de Futbol que disputan Irán y Egipto el 26 de junio pese a que ambos países han protestado oficialmente la iniciativa ante la FIFA.

"El orgullo es muy importante aquí en Seattle. Somos anfitriones de una de las celebraciones del Orgullo más grandes de Estados Unidos. Estamos muy orgullosos de ello y nos entusiasma tener un partido el fin de semana del Orgullo. Vamos a celebrarlo por todo lo alto y creo que nuestros residentes lo esperan con muchas ganas. Ojalá los aficionados también lo disfruten", dijo Wilson en una comparecencia en línea con medios.

Lee también Martinoli reaparece tras ausentarse de transmisiones de TV Azteca: "Ya no puede uno enfermarse a gusto"

Además de condenar públicamente la campaña aprobada por Seattle, representantes de las federaciones de Irán -que puede llegar a castigar la homosexualidad con la pena de muerte- y Egipto -que la pena con cárcel- han enviado cartas formales de protesta al órgano rector del fútbol.

"No hay problema del que tenga constancia", aseguró la regidora al ser preguntada sobre si la FIFA ha planteado alguna objeción al partido del Orgullo.

¿Cuándo jugarán las selecciones de Egipto e Irán en el Mundial?

Egipto e Irán, ambos enmarcados en el grupo G del Mundial 2026, se enfrentarán el viernes 26 de junio en el Lumen Field de Seattle a las 20.00 hora local.

Para que coincidiera con las celebraciones del Orgullo LGBTBI que tienen lugar en la ciudad ese fin de semana, el comité organizador de Seattle programó el partido del Orgullo con antelación y sin conocer qué dos selecciones lo disputarían.

Wilson habló también sobre las redadas migratorias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que preocupan a aficionados de dentro y fuera de Estados Unidos.

"Nos encontramos en un momento de mucha ansiedad en las comunidades inmigrantes en torno a la aplicación de las leyes federales de inmigración. Y creo que eso podría afectar la decisión de algunas personas de visitar Estados Unidos o Seattle para los partidos", aseguró la política demócrata.

Wilson, que ha rechazado vehemente las propuestas de la Casa Blanca para desplegar operativos de agentes federales que lleven a cabo redadas migratorias, prometió en todo caso "poner el foco en mantener a la gente (que acuda a la ciudad con motivo del Mundial) a salvo".

La alcaldesa subrayó que Seattle, un feudo de la izquierda donde no ha gobernado un republicano en casi 60 años, está volcada en exhibir sus "valores" y aseguró que las autoridades locales instalarán "una zona de protesta" durante el Mundial.

"Valoramos la libertad de reunión en Seattle. Tenemos una rica cultura de protesta, donde a la gente le gusta alzar la voz cuando ve algo que no le parece correcto, y lo valoramos. Por eso, estableceremos una zona de protesta designada para que la gente pueda alzar su voz de forma segura", explicó Wilson.

El Lumen Field de Seattle acogerá un total de seis partidos del Mundial, cuatro de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final.