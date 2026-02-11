Christian Martinoli reapareció en redes sociales tras varias ausencias en las transmisiones de TV Azteca que generaron preocupación entre los aficionados.

El comunicador, conocido por su estilo sarcástico e irreverente, ha marcado una era en las narraciones junto a su inseparable dupla con Luis García, que ha covnertido cada partido de la Liga MX o de la Selección Mexicana en una cita imperdible lleno de frases memorables y comentarios ácidos que forman parte del nuevo estilo de la crónica deportiva mexicana.

En las últimas semanas, Martinoli se perdió varias transmisiones clave. Primero, no narró el amistoso México vs Bolivia a finales de enero por un malestar estomacal que atribuyó a comida en mal estado.

Posteriormente, sus ausencias continuaron en la Jornada 5 del Clausura 2026: no estuvo en Mazatlán vs Chivas, pese a que llegó con intención de trabajar, y tampoco en Toluca vs Cruz Azul.

Compañeros como David Medrano explicaron que presentó un fuerte malestar físico que lo obligó a retirarse para recuperarse.

Estas bajas consecutivas encendieron alarmas en redes sociales, donde se volvió tendencia la pregunta "¿Dónde está Martinoli?" y surgieron especulaciones de todo tipo.

¿Cómo fue la reaparición de Christian Martinoli?

Finalmente, el lunes 9 de febrero, Martinoli reapareció mediante un video en sus redes sociales desde las instalaciones de TV Azteca.

Con gafas de sol verdes y un tono relajado, envió un mensaje claro a sus seguidores: "Saludos, lunes 9 de febrero, aquí en casa (instalaciones de TV Azteca). Chale, uno ya no se puede enfermar a gusto, ca... porque empiezan a decir cualquier cantidad de humo. Besos y abrazos... ¡Arriba el Chorizo Power, dicho sea de paso!", fueron las breves palabras de Martinoli ante los rumores y especulaciones que surgieron a raíz de sus ausencias en varios partidos del futbol mexicano.

Para los que andaban con el pendiente, solo les podemos decir que hay Martinoli para rato… Y si hay Nalgón, hay podcast de los Farsantes 😎



Báilele mi Doc, báilele mi Nalgao 🕺🎶



Nos vemos mañana en la transmisión en vivo a las 8:00 PM.



▶️ https://t.co/v0E6Ci1U1t pic.twitter.com/QQWGS0GXn7 — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) February 11, 2026

Con este breve clip, el cronista deportivo despejó rumores sobre problemas laborales. Su regreso tranquilizó a millones de fans que consideran que un partido sin su voz pierde esencia y emoción.

Martinoli ya se encuentra en TV Azteca para programas como Los Protagonistas, listo para volver a las narraciones y deleitar con su inconfundible estilo.