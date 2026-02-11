La Selección Mexicana enfrenta un nuevo capítulo de controversia por la posible integración de jugadores naturalizados en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial de 2026.

Héctor Herrera, histórico capitán del Tri y actual integrante del Houston Dynamo, se pronunció firmemente en contra de incluir futbolistas que no nacieron en territorio mexicano, justo cuando la FIFA confirmó la elegibilidad total de Álvaro Fidalgo para vestir la playera verde.

La notificación oficial llegó a la Federación Mexicana de Futbol, y despejó cualquier obstáculo burocrático para que el mediocampista del Real Betis sea considerado por Javier Aguirre.

El estratega del Tri podría convocarlo para los duelos amistosos de marzo contra Portugal (28) y Bélgica (31), partidos que servirán como preparación clave rumbo al Mundial que México coorganizará en 2026.

A pesar de valorar el nivel futbolístico de Fidalgo y admitir una amistad cercana con él, Herrera dejó claro que su visión es distinta.

¿Qué dijo HH sobre la integración de jugadores naturalizados en la Selección Mexicana?

“Si fuera el mandamás de la Selección no llevaría extranjeros. Por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar por su país... Mira que tengo amistad con él (Fidalgo), lo quiero mucho y lo admiro mucho como jugador, pero yo preferiría darle la oportunidad a algún mexicano”.

El ex jugador de Porto y Atlético de Madrid subrayó que el momento es ideal para fortalecer la identidad nacional apostando por el talento surgido en México. Destacó especialmente el crecimiento de jóvenes en el medio campo.

“En el medio campo tenemos jugadores jóvenes como Obed o Gil, que están creciendo y que sería muy bueno para ellos poder jugar un Mundial”, explicó, al resaltar cómo una experiencia mundialista puede marcar la carrera de los futbolistas locales.

Como ejemplo concreto, Herrera recordó su propia intervención en el caso de Marcel Ruiz. Cuando llegó a Toluca, defendió públicamente la convocatoria del joven: “Lo de Marcel (Ruiz), lo dije cuando llegué a Toluca: ‘Le tienen que llamar, le tienen que dar una oportunidad’. Le llamaron y se ganó su lugar. Considero que está en un nivel muy alto”.