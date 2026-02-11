Si el porcentaje (80 por ciento) que dijo Javier Aguirre sobre el avance de su lista final es real, sólo quedan entre seis y siete espacios para sellar su convocatoria.

En la Fecha FIFA de marzo, la primera del año, el Vasco llevará una convocatoria ya prácticamente idéntica a lo que presentará en la justa mundialista, pero...

¿Cuáles son las principales dudas de Javier Aguirre para su lista del Mundial?

La Selección Mexicana sufre una crisis en la lateral derecha desde la lesión de Rodrigo Huescas. Si bien, Israel Reyes se perfila para ser el titular en esa posición, Richard Ledezma, Jorge Sánchez y Julián Araujo pelean por un lugar en el Mundial 2026.

En esta lista secundaria hay nombres que parecen ir un paso adelante, pero sin certeza de estar en la próxima justa, tal es el caso de Julián Quiñones, Armando González, Carlos Rodríguez y Luis Chávez, en caso de que regrese a tiempo de su lesión.

Caso especial el de Álvaro Fidalgo, quien será llamado en marzo y dependerá de él ganarse “de última hora” un cupo. Su cambio de federación ya está hecho y Aguirre lo llamará para medirse a los combinados europeos.

Luis Romo, Ramón Juárez, César Huerta, Hirving Lozano, Erick Sánchez o Víctor Guzmán, también aparecen en el radar tricolor.