La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Ghana, el 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Ayer se dieron a conocer los últimos tres rivales de México antes de su debut en la Copa del Mundo; sin embargo, faltaban dos sedes por confirmar y este miércoles se reveló una.

La casa del Puebla será sede para que el equipo de Javier Aguirre dispute el primero de tres enfrentamientos antes de su debut frente a Sudáfrica en el Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

¿Cuáles son los otros duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana?

Los otros dos partidos de preparación serán el 30 de mayo y 4 de junio contra Australia y Serbia, respectivamente; es el choque ante los europeos el que falta de sede por confirmar, aunque todo indica que será en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

“Jugar en Puebla, contra este rival, de esta envergadura, a mí, me llena de orgullo. Ya tendremos la base del equipo, un tiempo juntos, dos o tres semanas, por ahí, creo que es buena preparación”, declaró Javier Aguirre, timonel Tricolor.

“Es cierto que se acerca a la Copa del Mundo, todavía habrá Ligas vivas, nos prepararemos lo mejor posible, contento de jugar en casa… quiero que los jugadores sientan el calor de la afición, es un buen examen para mí y los míos”, agregó el Vasco.

Los partidos que le restan a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

México disputará seis partidos más antes de su debut en la Copa del Mundo 2026.