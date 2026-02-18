Arturo Brizio no se arrepiente de expulsar a Zinedine Zidane en el Mundial de Francia 98.

El colegiado mexicano se presentó en el Mundial de Francia 1998 con una mentalidad “totalmente diferente” y la plena conciencia de que era “la culminación” de su carrera, por lo que tenía agradecimiento y satisfacción de haber logrado el objetivo que se había puesto cuatro años antes.

¿Qué dijo Arturo Brizio a casi 28 años de la expulsión de Zinedine Zidane?

“[Estaba] muy seguro, relajado y tranquilo de lo que podía pasar, a sabiendas de que iba por un partido, porque a la Copa del Mundo vas por un partido, y dije que iba a arbitrar ese partido con el hambre, las ganas, la humildad y la alegría con las que pité el primer partido en mi vida, y así fue”, reconoció.

A pesar de que logró superar los octavos de final y dirigió un partido de cuartos (Países Bajos 2-1 Argentina), se quedó con la espinita de haber podido llegar a otra instancia, al igual que en Estados Unidos 1994.

Él considera que hizo “los méritos suficientes” para ser parte de la final en el Stade de France, pero “es posible” que su polémica decisión de mostrarle la tarjeta roja a Zinedine Zidane, en la fase de grupos, cambiara su destino: “Por supuesto, pudo haber influido, no lo sé”.