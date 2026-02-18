Edson Álvarez se sometió a una cirugía en el tobillo izquierdo que lo dejará fuera de los partidos amistosos de la Selección Mexicana durante la fecha FIFA de marzo.

El equipo Tricolor enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Azteca y a Bélgica tres días después en el Soldier Field de Chicago, encuentros clave en la preparación rumbo al Mundial 2026.

Las molestias en el tobillo aquejaban al jugador desde el año pasado y obligaron a la intervención quirúrgica para resolver el problema de raíz.

"Para los partidos contra Portugal y Bélgica Edson no estará", confirmó Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, durante una reciente rueda de prensa. El directivo añadió un mensaje de optimismo: "Fue una cirugía exitosa y, si todo sale como se piensa, al Mundial podría llegar".

Álvarez, pieza fundamental en el mediocampo del Tri y del Fenerbahçe turco, acumula semanas complicadas por esta lesión recurrente. La Federación Mexicana de Fútbol analiza convocar al mediocampista Álvaro Fidalgo, de origen español y naturalizado mexicano, como posible reemplazo para reforzar el sector medio en los duelos de preparación.

El Estadio Azteca avanza en su remodelación y será sede del choque ante Portugal, mientras que el equipo de Javier Aguirre busca afinar detalles en territorio estadounidense contra Bélgica.

La ausencia de Álvarez genera preocupación entre los aficionados, dada su importancia táctica y liderazgo en el equipo. Como parte de su preparación para el Mundial, México aprovecha estos amistosos de alto nivel para medir fuerzas contra potencias europeas.

La cirugía representa un revés temporal, pero las expectativas apuntan a una recuperación oportuna que permita al 'Machín' estar disponible para la justa mundialista en casa.

¿Cómo fue la reacción de Edson Álvarez tres su cirugía de tobillo?

La reacción de Edson Álvarez no se hizo esperar. Desde el hospital, publicó en su perfil de Instagram una fotografía acompañado del siguiente mensaje:

"Han sido días, semanas y meses difíciles. Creo firmemente que todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso cuando no es fácil entenderlo. Aprendo a agradecer incluso en los momentos que la vida me pone a prueba. Esto también es parte del camino. Estoy enfocado al 100 por ciento en mi recuperación para volver más fuerte y seguir haciendo lo que más amo. 'Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino'".