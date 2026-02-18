La organización del Mundial 2026 enfrenta un nuevo obstáculo en Estados Unidos. La sede asignada a Boston, con el Gillette Stadium como escenario principal, corre serio riesgo de ser retirada debido a una controversia financiera con las autoridades locales de Foxborough, Massachusetts.

Según reportes de medios estadounidenses, el condado exige alrededor de 7.8 millones de dólares en fondos anticipados para garantizar la seguridad pública durante los siete partidos programados entre junio y julio de 2026.

Estos recursos cubrirían principalmente los costos de la policía local, responsable de la vigilancia en y alrededor del estadio, casa de los New England Patriots de la NFL.

¿Cuál es la postura de la ciudad de Boston?

Paige Duncan, administradora de la ciudad de Foxborough, fue clara al respecto. En declaraciones a la prensa, afirmó: "Si nadie da dinero: NO habrá Copa del Mundo en Foxborough".

En una carta enviada a los organizadores a inicios de enero, advirtió que sin una resolución satisfactoria, la ciudad no podrá aprobar la solicitud de licencia de entretenimiento necesaria para el evento. "Mi objetivo final es que esto funcione para que Foxborough pueda albergar el Mundial según lo previsto. Estamos comprometidos con la colaboración, la planificación cuidadosa y la seguridad pública, pero los costos significativos asociados con la organización de la Copa del Mundo no pueden recaer en los contribuyentes locales".

El Gillette Stadium, conocido como Estadio Boston para el torneo, albergará cinco encuentros de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y un partido de cuartos de final.

¿Qué partidos del Mundial albergará a ciudad de Boston?

El calendario incluye duelos como Haití vs. Escocia (13 de junio), Repechaje Intercontinental vs Noruega (16 de junio), Escocia vs. Marruecos (19 de junio), Inglaterra vs. Ghana (23 de junio), Noruega vs. Francia (26 de junio), uno de dieciseisavos de final (29 de junio) y uno de cuartos de final (9 de julio).

Las autoridades locales insisten en que no pueden adelantar el dinero sin garantías de reembolso, especialmente porque el año fiscal termina el 30 de junio. Aunque el estado de Massachusetts aprobó fondos y hay posibles aportes federales, no hay claridad suficiente sobre su aplicación a estos costos específicos.

La FIFA y el comité organizador local Boston 2026 mantienen reuniones para resolver la disputa antes del plazo crítico de mediados de marzo. De no llegar a un acuerdo, el torneo podría perder una sede clave en la región noreste de Estados Unidos, lo que implicaría ajustes logísticos importantes a pocos meses del inicio del certamen, programado para el 11 de junio de 2026.