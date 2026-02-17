La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de la FIFA avanza y México se prepara para ser protagonista desde el primer día. Sin embargo, a escasos meses de inaugurar el certamen, las dudas en ciertas posiciones del Tricolor han encendido el debate entre aficionados y especialistas.

Ante este panorama, tres referentes históricos del futbol mexicano —Luis García, Alberto García Aspe y Carlos Hermosillo— alzaron la voz para aconsejar a Javier Aguirre.

Los tres coincidieron en que el ataque debe tener como líder a Raúl Jiménez, acompañado por Santiago Giménez y el joven Armando González, una apuesta que busca devolver confianza y gol al equipo nacional.

"Yo soy mucho de los jugadores nacidos en México. Sé que están Julián Quiñones y Germán Berterame, pero prefiero a Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando González", expresó Hermosillo, comentario que recibió el respaldo de sus compañeros.

Por su parte, García, comentarista de TV Azteca, pidió que en el duelo ante Portugal Aguirre presente un equipo más cercano al que se usará en el Mundial. Recalcó que México no debería tener problemas para imponerse al conjunto africano.

"Uno supondría que ante Portugal debería lanzarse al campo con un once lo más parecido al que enfrentará a Sudáfrica. Algo tiene el Estadio Azteca, no sé cómo explicarlo, pero guarda sensaciones únicas que solo quienes jugamos allí conocemos. México ganará por varios goles", aseguró.

El exfutbolista del Atlético de Madrid añadió que ve al Tricolor alcanzando el quinto partido frente a Inglaterra, un escenario que calificó como especial: "Sería precioso que se enfrentara a Inglaterra en el Estadio Azteca en los octavos de final, sería épico".