El próximo 28 de marzo, dos años después del último partido de México en el estadio Azteca, ahora Banorte, el Tri volverá al césped del sur del la Ciudad de México, y lo hará para enfrentar a su similar de Portugal.

El equipo europeo que es actual campeón de la Nations League, y que posee una de sus mejores generaciones de jugadores en la última época. Sin duda, llegan al Mundial de 2026 como uno de los serios candidatos.

Portugal en festejo de gol, durante las eliminatorias para el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Aunque aún no está confirmada la presencia de Cristiano Ronaldo para el esperado partido, el país luso está lleno de estrellas. Jugadores que demuestran altos niveles de rendimiento en sus respectivos clubes, en las mejores ligas del mundo.

Las estrellas de Portugal que podrían jugar contra la Selección Mexicana