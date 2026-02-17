El próximo 28 de marzo, dos años después del último partido de México en el estadio Azteca, ahora Banorte, el Tri volverá al césped del sur del la Ciudad de México, y lo hará para enfrentar a su similar de Portugal.
El equipo europeo que es actual campeón de la Nations League, y que posee una de sus mejores generaciones de jugadores en la última época. Sin duda, llegan al Mundial de 2026 como uno de los serios candidatos.
Aunque aún no está confirmada la presencia de Cristiano Ronaldo para el esperado partido, el país luso está lleno de estrellas. Jugadores que demuestran altos niveles de rendimiento en sus respectivos clubes, en las mejores ligas del mundo.
Las estrellas de Portugal que podrían jugar contra la Selección Mexicana
- Nuno Mendes: uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, actualmente brilla con el París Saint-Germain, equipo donde es titular.
- Bruno Fernandes: el máximo referente del Manchester United es el segundo líder también en la Selección de Portugal.
- Bernardo Silva: el mediocampista del Manchester City podría venir al estadio Azteca.
- Vitinha: candidato a ganar el Balón de Oro, es la estrella del PSG con actuaciones destacadas en la Champions League y Mundial de Clubes.
- Rafael Leão: compañero de Santiago Giménez en el Milan, podría ser convencido por el 'Bebote' para que venga a jugar al país.
- Gonçalo Ramos: encargado del gol junto a Rafa Leao, es fundamental en el PSG de Luis Enrique.