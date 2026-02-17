El Estadio Banorte (antes llamado estadio Azteca), será el primer escenario de la historia en albergar tres partidos de inauguración de un Mundial. Para ello, continúa con las remodelaciones que exige la FIFA para la edición que arranca el 11 de junio.

Previo a ello, la reinauguración del mismo se dará el 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrente a su similar de Portugal.

México vs Portugal Foto: Especial

Sin embargo, según reportes de TUDN, el Coloso de Santa Úrsula ya también tendría definido el primer partido de Liga MX tras su reapertura, y previo a la Copa Mundial.

¿Cuál va a ser el primer partido de Liga MX en el estadio Banorte?

Luego de un par de años sin que suene el himno de la Liga MX dentro del recinto, se reveló que América vs Cruz Azul será el duelo que atestigüe la vuelta del balompié mexicano al histórico césped.

El Clásico Joven será el partido de la Jornada 14 de la Liga MX que se disputará el próximo sábado 11 de abril.

Cabe destacar, que el Estadio Banorte, deberá pasar a llamarse Estadio Ciudad de México, debido a que la FIFA no permite que estos tengan nombres de patrocinadores.

Allí, el Tri enfrentará a Sudáfrica, correspondiente al primer compromiso del Grupo A, en 11 de junio.