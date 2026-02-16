Desde hace varios años, es sabido que Hirving 'Chucky' Lozano no tiene una buena relación con su familia, aunque los motivos sean desconocidos. Para colmo, su hermano Bryan salió a hablar sobre la situación que vive el atacante mexicano y aseguró que se debe a sus indisciplinas y problemas de carácter.

“Nadie o muy pocos se arriesgarían a contratarlo”, aseguró Bryan Lozano en entrevista con ESPN, tras trascender la noticia de que el Chucky no será contemplado por el San Diego FC de la MLS.

Además, reveló los problemas que tuvo su hermano con otros equipos en el pasado; “en el Napoli tuvo sus problemas con Gattuso y su cuerpo técnico; en su momento, en el PSV también los tuvo. Es grosero y prepotente y eso no lleva a nada; eso ha influido para que realmente muchos no lo quieran”, agregó.

“No conviene tener a alguien así, sabiendo que es muy importante tener un vestidor sano. Entonces, nadie o muy pocos se arriesgarían a contratarlo, porque al final del día corren el riesgo a que pase algo similar a lo que ha pasado anteriormente”, mencionó sobre su hermano.

Chucky Lozano dejaría de ser convocado a Selección Mexicana por su indisciplina en la MLS. Foto: Imago7

El Chucky, que fue el primer jugador franquicia en la historia del San Diego FC, dejará al equipo después de un año y por ahora, no se sabe en qué equipo acabará. Esto podría afectar a sus aspiraciones de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, ya que Javier Aguirre ha dejado en claro en repetidas ocasiones que es importante para él ver a sus jugadores en activo.

Al ser cuestionado sobre la relación que tiene el Chucky con su familia, su hermano Bryan reveló que “nos tiene bloqueados" y que no tienen ni su número de teléfono.

