Los futbolistas profesionales están expuestos a una gran variedad de lesiones debido a la alta intensidad del deporte, los cambios bruscos de dirección, los giros repentinos, los saltos, las deceleraciones violentas y los contactos físicos frecuentes.

Las lesiones más comunes afectan principalmente a las extremidades inferiores, con la rodilla destacando como una de las zonas más vulnerables. Entre las más frecuentes se encuentran los esguinces de ligamentos colaterales, que suelen ocurrir por impactos laterales o torsiones; las roturas de menisco, causadas por compresiones y giros con el pie apoyado; y las lesiones por sobrecarga como la tendinitis rotuliana.

Lee también Christian Martinoli: Revelan la enfermedad del narrador de TV Azteca ¡El tema es delicado!

Estas patologías generan dolor, inflamación, inestabilidad y tiempos de baja que van desde semanas hasta varios meses, dependiendo de la gravedad.

La lesión más temida y grave en la rodilla es la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA), que representa una de las principales causas de baja prolongada en el futbol profesional, generalmente 6 a 12 meses de recuperación, incluyendo cirugía en la mayoría de casos.

¿Quién es la ex jugadora del América y Cruz Azul que organiza rifa para costear su operación?

Precisamente, la defensora mexicana Claudia Cid, exjugadora del América y Cruz Azul Femenil, atraviesa ahora uno de los capítulos más difíciles de su trayectoria.

Claudia cumplió el sueño de disputar la Champions League en Europa al firmar con el KF Vllaznia Shkodër del futbol de Albania. Sin embargo, en diciembre de 2025 sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y daño en el menisco durante un partido.

La lesión requiere una cirugía urgente y rehabilitación extensa. Lo más grave surgió con la respuesta del club: no asumió los gastos médicos ni continuó con su salario, rescindió el contrato y dejó a la jugadora en vulnerabilidad económica, por ello, decidió ayudarse con la organización de una rifa para costear su cirugía.

"Me lesioné el ligamento cruzado y el menisco jugando en Albania. El equipo no se hará cargo de la operación y mi rodilla no puede esperar. Por eso estoy organizando una rifa con causa para poder costear mi cirugía y recuperación. Si quieres apoyar o saber más, mándame DM", publicó la futbolista junto a un video en sus redes sociales.

Me lesioné el ligamento cruzado y el menisco jugando en Albania.

El equipo no se hará cargo de la operación y mi rodilla no puede esperar.



Por eso estoy organizando una rifa con causa para poder costear mi cirugía y recuperación.



Si quieres apoyar o saber más, mándame DM 🤍 pic.twitter.com/c1WuVueIXa — Claudia Cid (@claudiacid29) February 13, 2026

Los premios incluyen una tablet, unos tenis y una playera retro de futbol.

La iniciativa busca reunir fondos ante los altos costos de la intervención. Claudia Cid, oriunda de Puebla, y quien jugó en la Liga MX Femenil con equipos como BUAP, América, León, Cruz Azul, Querétaro y Tijuana antes de emigar a Alabania, apela a la solidaridad de la afición para superar este obstáculo y regresar a las canchas.