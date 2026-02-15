Las ausencias recientes de Christian Martinoli en las transmisiones de TV Azteca comenzaron a finales de enero de 2026, específicamente con el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Bolivia el 25 de enero.

El narrador se perdió esa transmisión debido a un malestar estomacal repentino que lo obligó a abandonar la cobertura del cotejo del Tricolor de Javier Aguirre antes de iniciar.

Posteriormente, las bajas continuaron en partidos de la Liga MX durante el Clausura 2026, incluyendo encuentros como Mazatlán vs Chivas, Toluca vs Cruz Azul y otros de jornadas siguientes del Viernes Botanero correspondientes a la Jornada 6.

En medio de esos compromisos y su notable ausencia, él mismo apareció en las redes sociales y bromeó con la frase “ya no puede uno enfermarse a gusto” para reaparece ante la mirada de sus seguidores y desmentir rumores más graves o sobrte supuesta salida de la televisora.

Aunque inicialmente se pensó en un problema aislado por comida en mal estado, la persistencia ha alarmado a los aficionados del futbol mexicano, quienes al notar su ausencia en los partidos se han preguntado "¿Dónde esta Martinoli?".

Hace unos días, el propio Martinoli reapareció en su podcast junto a Luis García: Farsantes con Gloria, donde mencionó que el tema "Mi tema ya va por otro lado, no va tanto por el estomacal", aunque sin detallar,

¿Cuál es la enfermedad que padece el comentarista de TV Azteca?

De acuerdo con información revelada por el periodista Pepe Hanan en su programa ‘En línea deportiva’, Christian Martinoli padecería una bacteria en el estómago que los médicos aún no han logrado detectar con precisión.

Esta afección le provocaría síntomas persistentes como malestar general, diarrea y náuseas intensas, lo que le imposibilita físicamente narrar un partido completo con la energía y duración que requiere su estilo característico.

El problema ha sido la causa principal de sus ausencias prolongadas en las transmisiones de TV Azteca.

Sin embargo, durante la transmisión del partido Toluca vs Tijuana correspondiente a la Jornada 6 del torneo, sus compañeros en Azteca Deportes anunciaron que Martinoli regresará a las narraciones para la Jornada 7.