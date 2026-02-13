Christian Martinoli y Luis García se han consolidado como la dupla de comentaristas deportivos más querida entre los aficionados al futbol en México. Su estilo lleno de humor ácido, críticas y una química inigualable ha hecho que las transmisiones de TV Azteca sean la opción preferida para muchos.

Ya sea en narraciones de televisión abierta o con sus populares streams alternos en YouTube con el podcast Farsantes con Gloria, donde han roto récords de audiencia, no hay quien les haga competencia en el gusto del público actual.

En la Liga MX, su narración de los "Viernes Botaneros" y otros encuentros emblemáticos genera expectación masiva, con comentarios que mantienen a los fans pegados a la pantalla.

Para la Selección Mexicana, su cobertura es especialmente seguida, ya que combinan su pasión con opiniones directas que resuenan con el sentir popular, y critican sin rodeos cuando el equipo no rinde.

Esta autenticidad es lo que les ha valido un lugar privilegiado en el corazón de la afición, donde muchos prefieren su versión por encima de cualquier otra transmisión.

A pesar de algunas ausencias recientes de Christian Martinoli por temas de salud en el Clausura 2026 y en amistosos de la Selección Nacional, que generaron preocupación y rumores entre los seguidores, la dupla mantiene su hegemonía indiscutible.

El legado que Christian Martinoli y Luis García han sembrado en los medios de comunicación deportivos mexicanos es profundo: han elevado el nivel de la narración con un enfoque muy a su estilo, que ya inspira a nuevas generaciones de comentaristas.

Por ello, cada vez que tanto 'Marti' como el 'Doctor' hacen alguna ocurrencia, las miradas se centran en ellos, tal 7y como sucedió recientemente en la redes sociales, donde sorprendieron al aparecer en un programa de la competencia.

¿En qué programa aparecieron Christian Martinoli y Luis García?

Con unas fotos compartidas por el exfutbolista, los usuarios de las redes sociales se entararon que el par de comunicadores estuvieron en el podcast de La Corneta, que es conducido por Eduardo Videgaray y El Estaca.

Esto llamó la atención, ya que los comentaristas de Azteca Deportes tienen su propio podcast, Farsantes con Gloria, donde ya poseen más de 211 mil seguidores.

En el comenatario de las postales Luis García reveló que la pasaron muy bien junto a los condutores de La Corneta, que también tienen un estilo irreverente y único.

"Gracias al 'El Estaca' y Eduardo Videgaray por la invitación a su podcast donde pasó de todo y, por supuesto, las risas no faltaron. Son unos genios para esto y, sobre todo, unos tipazos. Ya los desbloqueé y ahora son mis nuevos mejores amigos, ja. Que se vuelva a repetir, carajo!!!", escribió el 'Doctor'