Guadalupe Zuñiga ha estado cerca de máscaras de lucha libre desde que tiene memoria. Es una relación que inició cuando de pequeña miraba a su padre luchar en el cuadrilátero y que ahora ha transformado en un negocio que espera con ansía el inicio de la Copa del Mundo del 2026.

Zuñiga, de 42 años, es hija del popular y ya fallecido luchador Ángel Azteca y ahora es dueña de una fábrica en el popular barrio de Iztapalapa, una alcaldía de la Ciudad de México, donde ella y su equipo producen un promedio de 300 máscaras a la semana.

“Si esperamos un aumento muy grande de ventas con tanto extranjero porque la lucha libre y las máscaras son un símbolo mexicano y esperamos que las tiendas con las que trabajamos nos pidan más este producto”, dijo Zúñiga.

Gracias a su padre, Zúñiga se hizo conocida en el mundo de la lucha libre mexicana y ahora trabaja de cerca con figuras icónicas como Tinieblas, Blue Panther, Último Guerrero y Máscara Sagrada.

Además de máscaras de bajo costo que se producen rápidamente, realiza otras por pedido que tardan hasta dos días en hacer.

“Ahora hay más coleccionistas. Hace 15 años no había muchas personas diciendo ‘quiero tener 30 máscaras en mi casa’, ahora hay aficionados que tienen 50 o 100 en su hogar,” dijo. “Siento que el negocio ha crecido mucho en los últimos seis años. Hay mucho turista que pasa a las tiendas y se quiere llevar una”.

Afuera de la Arena México, y otros sitios turísticos de la ciudad como el Ángel de la Independencia, existen versiones baratas de máscaras que se venden hasta por 50 pesos (unos tres dólares), pero las versiones personalizadas se venden en cientos de dólares dependiendo el diseño.

Otros mascareros también esperan un aumento de ventas de tapas de lucha libre

Al igual que Zúñiga, los vendedores callejeros afuera de la Arena México esperan que las ventas aumenten en el Mundial.

“Desde hace unos años siempre tenemos clientes extranjeros, pero esperamos muchos más durante el Mundial. Trataremos de darles un buen recuerdo para que lleve a sus países”, dijo Clementina López, una vendedora callejera.

México será anfitrión de 13 partidos de la Copa del Mundo. Guadalajara y Monterrey tienen cuatro partidos cada una y la Ciudad de México cinco.

Las autoridades mexicanas esperan unos cinco millones de turistas durante el torneo.