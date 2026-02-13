Cuando se reveló que la selección española jugaría en México durante el Mundial de 2026, las ganas de los aficionados de ver a Lamine Yamal se fueron a las nubes.

España quedó ubicada en el Grupo H, donde compartirá sector con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

'La Roja' jugará contra su similar charrúa en el estadio Akron durante la fase de grupos del torneo, y el '10' del Barcelona ya comienza a hablar sobre las expectativas que le genera jugar en tierras mexicanas por primera vez.

España en festejo de gol, después del doblete que Lamine Yamal le propinó a Francia a la UEFA Nations League - Foto: EFE

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre venir a México?

Aunque el calendario durante el Mundial es ajustado, en una reciente entrevista, el atacante del Barcelona aseguró que le gustaría probar la gastronomía mexicana cuando se encuentre por Guadalajara.

Al ser preguntado sobre lo que le gustaría hacer en territorio tricolor, Lamine aseguró: "Probar algún taco, creo. Nunca he estado en México”.

Y pese a que aún falta algunos meses para el pitazo iniciar de la Copa Mundial, el joven de 18 años de edad también habló sobre lo que espera vivir durante el certamen.

“Aún falta mucho, pero la ilusión es la de todos los españoles. Queremos ganar y dar lo máximo por el país”, expresó el futbolista al referirse al reto que representa la Copa del Mundo.